Neste Eurovision blir i Basel eller Genève

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De to byene er nemlig de to kandidatene kringkastingsorganisasjonen skal stemme over i slutten av neste uke.

Tradisjonen tro er det Sveits som skal være vertskap for sangkonkurransen i 2025 ettersom deres deltaker Nemo vant Eurovision-finalen i Malmö i år med sangen «The Code».

Hvilken by som er vertskap er imidlertid fortsatt ukjent, men den sveitsiske kringkastingsorganisasjonen skal ta stilling til spørsmålet 30. august, ifølge en talsperson for arrangøren.

Les også: – Jeg har et livslangt elsk-elsk-forhold til Eurovision