FN: Flere hjelpearbeidere drepes enn noen gang

– Normaliseringen av vold mot hjelpearbeidere og mangelen på straffeforfølgelse er uakseptabelt, samvittighetsløst og enormt skadelig for nødhjelpsoperasjoner overalt, sier fungerende leder, Joyce Msuya, ved FNs nødhjelpskontor (OCHA).

I 2023 ble 280 hjelpearbeidere drept i 33 ulike land, noe som er en økning på 137 prosent sammenlignet med 2022.

– Det verste er imidlertid at 2024 ligger an til å bli enda dødeligere, fastslår OCHA. Fram til 7. august hadde 172 hjelpearbeidere blitt drept, ifølge en foreløpig opptelling fra Aid Worker Security Database.

163 drept i Gaza

Over halvparten av drapene i 2023 skjedde i de tre første månedene av krigen på Gazastripen, fra oktober til desember. Hele 163 hjelpearbeidere ble drept i det palestinske området i perioden, ifølge FNs oversikt, mange av dem i israelske luftangrep.

OCHA viser også til et ekstremt høyt voldsnivå i Sudan og Sør-Sudan, som har bidratt til den blodige utviklingen i både 2023 og 2024.

Også Israel, Syria, Etiopia, Ukraina, Somalia, Myanmar og Kongo er blant de ti landene der det ble drept flest hjelpearbeidere i fjor.

Tallene blir lagt fram i forbindelse med at det mandag er Verdens humanitære dag.

FN-topp drept

Verdens humanitære dag markeres årlig den 19. august. For nøyaktig 21 år siden, 19. august 2003, ble 22 hjelpearbeidere drept i et bombeangrep mot FNs hovedkvarter i Iraks hovedstad Bagdad.

Blant dem som ble begravd i ruinene og som døde før han ble reddet ut, var Sergio Vieira de Mello, som var FNs spesialutsending til Irak.

I forbindelse med dagen har hjelpeorganisasjoner verden over skrevet et felles brev til FNs medlemsland der de ber om større innsats for å beskytte hjelpearbeidere.

– Må stoppe

Care Norge er blant de mange hjelpeorganisasjonene som markerer dagen.

– Økningen i angrep mot hjelpearbeidere må stoppe. Angrepene er ikke bare tragisk for hjelpearbeiderne som blir drept og deres familier, venner og kollegaer, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge, i en pressemelding.

– De er også, i praksis, angrep på folks sjanser til å overleve krig og kriser. Når hjelpearbeidere angripes, betyr det også at mindre hjelp kommer fram, føyer han til.

