Flere barn mistenkes for drapsplaner i Sverige – tredobling på ett år

Nye tall fra påtalemyndigheten viser at 93 barn under 15 år mistenkes for innblanding i drapsplaner, skriver SVT. Det kan dreie seg om drap som er begått, medvirkning til drap eller drapsforsøk.

Det tilsvarende tallet i fjor var 26. Politiet mener den kraftige økningen kan skyldes en profesjonalisering av rekrutteringen av gjerningspersoner.

– Mitt inntrykk er at dette er en bevisst strategi fra våre kriminelle nettverk. Det er uhyre effektivt og brutalt, sier Hanna Paradis ved Nationella operativa avdelningen (NOA).

– Barnetorpedoer

Paradis beskriver dødslister som legges ut i sosiale medier og på krypterte meldingstjenester som Telegram. Listene består av navn på personer som kriminelle vil få ryddet av veien. Hvert av navnene har en prislapp, og den kan være på opptil en million svenske kroner.

I noen tilfeller kan det gå bare noen timer fra et drapsoppdrag legges ut, til en forbrytelse er begått. Gjerningspersonene omtales som «barnetorpedoer» eller «barnesoldater».

Paradis mener betalingen ikke er veldig høy sett i lys av risikoen som de unge gjerningspersonene utsetter seg selv og sine familier for.

– En «jobbpool»

Noen ungdommer tar på seg drapsoppdrag uten å kjenne verken offer eller «oppdragsgiver». Dette skjer stadig oftere, ifølge Lisa Dos Santos i den svenske påtalemyndigheten.

– Det er som en slags «jobbpool». Det er klart at en vanskelig sosial bakgrunn er vanlig, men vi ser også vanlige ungdommer som har en velfungerende hverdag, går på skolen, har fritidsaktiviteter og bor hjemme. Personer som er helt ukjente for politiet, sier Dos Santos til SVT.

Hun mener at både foreldre og de store tek-selskapene som står bak appene der dødslistene legges ut, må ta et større ansvar.

I likhet med antall drapsmistenkte barn øker også antall utrykninger fra den nasjonale bombegruppa i Sverige. Nye tall viser at det var 510 utrykninger i fjor, mot 311 året før. Årsaken antas å være konflikter mellom kriminelle gjenger.

