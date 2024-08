Hamas og Netanyahu anklager hverandre for å hindre våpenhvileavtale

Netanyahu gjentok søndag på sin side at det er Hamas som hindrer en våpenhvileavtale.

– De sendte ikke engang en representant til samtalene i Doha. Derfor bør presset rettes mot Hamas og Sinwar, ikke den israelske regjeringen, sa Netanyahu på et regjeringsmøte der han beskrev Hamas som «obsternasig».

Han henviste til Yahya Sinwar, som tok over som Hamas' øverste leder da Ismail Haniyeh ble drept i et antatt israelsk angrep i Iran i juli.

Hamas sa før den forrige forhandlingsrunden i Doha at det ikke er behov for nye forhandlinger, siden de mener at USAs våpenhvileforslag bør iverksettes nå. Forslaget ble omfavnet av FNs sikkerhetsråd i juni.

– Vi ber meklerne ta ansvar og tvinge okkupanten til å iverksette det som det var enighet om, sier Hamas i en uttalelse søndag.

Ifølge Hamas er det nye forslaget som USA la fram i Doha, et svar på Netanyahus krav, og da særlig avvisningen av en permanent våpenhvile og full israelsk tilbaketrekning fra Gaza.

Ifølge Hamas insisterer Netanyahu på å fortsette å okkupere Netzarim-krysset, grenseovergangen til Rafah og Philadelphikorridoren.

De to sistnevnte regnes som viktige for Israel for å hindre strømmen av våpen inn til Gaza. Veikrysset Netzarim ligger på et strategisk viktig punkt på hovedveien mellom det nordlige og sørlige Gaza.

