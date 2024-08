Over 20 skadet i skogbranner i Tyrkia – tusenvis evakuert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sent lørdag ettermiddag brant det fortsatt i fem byer og provinser, deriblant Tyrkias tredje største by Izmir, ifølge den statlige kringkasteren TRT.

Kringkasteren viser bilder av tykk grå røyk over et skogkledd området i Izmirs naboprovins Manisa ved Egeerhavet.

Brannen i Karsiyaka-distriktet i Izmir har pågått i to dager, og 21 personer er skadet, opplyser ordfører Cemil Tugay på X. Alle ofrene får behandling, men ingen av dem er alvorlig skadet, påpeker Tugay. Blant de skadede er seks brannkonstabler og en politibetjent.

Brant i leilighetsbygg

Det er ingen umiddelbar fare for at skogbrannen i Izmir skal spre seg til boligområder sentralt i byen, tilføyer ordføreren.

Til sammen er over 3.970 innbyggere i fire provinser vest i Tyrkia, evakuert, opplyste tyrkiske myndigheter tidligere lørdag.

Sent fredag kveld nådde flammene fra en skogbrann et leilighetskompleks og et industriområdet, noe som utløste panikk blant innbyggerne, ifølge TRT.

I løpet av natten brant 17 boliger, og 105 hus og 44 arbeidsplasser ble evakuert i Izmir, ifølge landbruks- og skogminister Ibrahim Yumakli.

Høy beredskap

Den siste uka har det brutt ut 131 skog- og krattbranner i landbruks- og skogsområder vest i landet, inkludert i byene Izmir, Aydın, Bolu, Mugla og Manisa.

Hittil har brannen rammet 16 kvadratkilometer med landområder i Izmir.

Myndighetene er i høy beredskap til midten av september på grunn av uvanlige værforhold i landet, opplyser Yumakli.

Seks personer er også pågrepet, mistenkt for sabotasje relatert til skogbrannene, ifølge ministeren, som sier at to av dem ble pågrepet i Izmir og fire i den nordvestlige byen Bolu.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan skogbrannene startet. Tyrkia har vært rammet av hetebølger gjennom sommeren, noe som har ført til høy skogbrannfare i hele landet. Det pågår for tiden minst seks skogbranner i ulike områder i Tyrkia.

