Over 100 brannkonstabler kjemper mot flammene i historisk kultursenter i London

Somerset House er et stort bygningskompleks og kunst- og kultursenter på sørsiden av Strand i London sentrum, like øst for Waterloo Bridge.

– 15 brannbiler og rundt 100 brannkonstabler er sendt inn i innsatsen mot brannen på Somerset House. Mannskapene håndterer en brann som er lokalisert i deler av bygningens tak, skriver brannvesenet i den britiske hovedstaden på X lørdag ettermiddag.

Alle ansatte og andre personer er i sikkerhet, og senteret er stengt som følge av brann i en liten del av bygningen, opplyser Somerset House selv.

Den første bygningen på området ble reist i 1547. Arbeidet med dagens bygning begynte i 1776, og den ble utvidet østover og vestover mellom 1831 og 1856.

Somerset House var fra 1603 til 1692 offisiell residens for den engelske dronningen.

Bygningene har huset en rekke offentlige kontorer og institusjoner opp gjennom århundrene, og i nyere tid har de også flittig vært benyttet som kulisser i filminnspillinger, blant annet i flere James Bond-filmer.

