Biden ber alle unngå å sette Gaza-prosess i fare

Uttalelsen om at ingen parter i Midtøsten må foreta seg noe som setter forhandlingene i fare, kom i sosiale medier fredag.

Senere på dagen sier han til journalister at han ser optimistisk på muligheten for en avtale.

– For en time siden var dette fortsatt i spill. Jeg er optimist, sier Biden, men legger til at det langt fra er over.

– Det er noen flere saker som gjenstår. Jeg tror vi har en mulighet, sier han uten å gå nærmere inn på detaljene.

På spørsmål om når en eventuell våpenhvile kan tre i kraft sier han at «det gjenstår å se».

