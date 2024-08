TMZ: Flere pågrepet i forbindelse med Matthew Perrys død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

TMZ sier at både en lege og flere narkotikaselgere er pågrepet etter at politiet i mai startet etterforskning for å finne ut hvor ketaminen i blodet hans kom fra.

Den populære skuespilleren døde av en overdose og ble funnet i svømmebassenget sitt i Los Angeles i oktober i fjor. Ved obduksjonen ble det konstatert ketamin i blodet.

Perry hadde fått behandling for depresjon, men den siste dosen med ketamin fikk han halvannen uke før han døde, ifølge den offisielle rapporten.

Politiet har gjennomført husransakelser og beslaglagt mobiler og PC-er for å forsøke å finne ut bakgrunnen for overdosen som førte til at den 54 år gamle skuespilleren druknet i svømmebassenget.

