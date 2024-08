Netanyahu avviser å ha snakket med Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I motsetning til det medieoppslag hevder, snakket ikke statsminister Benjamin Netanyahu med tidligere president Donald Trump i går, heter det i en uttalelse fra Netanyahus kontor torsdag ettermiddag.

Uttalelsen kommer etter at nyhetsnettstedet Axios siterte to anonyme kilder på at Trump og Netanyahu hadde snakket sammen om en mulig våpenhvileavtale.

En av de to kildene sier til nyhetsnettstedet at målet med samtalen var å oppfordre Benjamin Netanyahu til å akseptere en avtale, men kilden understreker at han ikke vet hva ekspresident Donald Trump faktisk sa til Netanyahu.

Trumps valgkampstab har foreløpig ikke besvart en forespørsel om en kommentar.

USA, Egypt og Qatar har planlagt en ny runde i forhandlingene om en våpenhvile torsdag. Forhandlingene holdes i Qatars hovedstad Doha.

