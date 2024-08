Libanon: – To personer drept i israelske angrep

Helsedepartementet i Libanon sier en person ble drept og ni såret i et droneangrep rettet mot en bil i Marjayoun. Dette er en justering etter at de først opplyst at to var drept og fire såret.

I tillegg ble en person drept og en såret i et angrep mot landsbyen Blida, opplyser departementet. Det israelske militæret sier deres flyvåpen rammet «militære Hizbollah-bygg», blant annet i området rundt Blida.

Onsdagens angrep er de foreløpig siste etter over åtte måneder der Israel og den iranskstøttede Hizbollah-militsen har angrepet hverandre over grensen.

Angrepene har pågått siden starten på Gazakrigen, som ble utløst av det Hamas-ledede angrepet mot Israel i oktober i fjor. Hizbollah og Hamas er nære allierte.

Etter planen skal forhandlingene om en mulig våpenhvile mellom Hamas og Israel gjenopptas i Qatars hovedstad Doha. Den siste tiden har frykten økt før en større regional krig, blant annet etter at Hamas-leder Ismail Haniyeh ble drept i et antatt israelsk angrep i Iran.

