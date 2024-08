Over 1000 pågrepet etter opptøyer i Storbritannia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I kjølvannet av knivangrepet der tre barn ble drept i nordengelske Southport har det vært innvandringsfiendtlige opptøyer i en rekke britiske byer.

Tirsdag skriver britisk politi på X at over 1000 personer er pågrepet.

– Politiet over hele landet har foretatt over 1000 pågripelser i forbindelse med den siste tidens voldelige uroligheter, skriver nasjonalforeningen for politimestre (NPCC).

Av de 1024 som er pågrepet, er 575 formelt siktet.

