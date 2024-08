New York Times: Hunter Biden kontaktet USAs ambassadør om Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Huner Bidens advokat Abbe Lowell sier at Hunter Biden ba ambassadør John Philips om hjelp til å få kontakt med myndighetene i Toscana, der Burisma vurderte å gå inn i prosjekter. Hunter Biden satt da i Burismas styre.

– Det var ikke noe møte, ingen prosjekter ble noe av, det ble aldri bedt om noe fra USA, kun en forespørsel om kontakt, sier Lowell.

Han legger til at Biden ikke ba om noe annet enn hjelp til å formidle kontakt. Ambassader fås hundrevis av slike forespørsler hvert år, sier han videre.

Hunter Biden, som er president Joe Bidens sønn, er ikke tiltalt for brudd på amerikansk lov når det gjelder lobbyvirksomhet for utenlandske firmaer. Republikanerne hevder uten basis i virkeligheten at han og andre familiemedlemmer var engasjert i økonomiske misligheter.

Det hvite hus' talskvinne Karine Jean-Pierre sa onsdag at presidenten aldri har gjort forretninger med sønnen, og ikke var klar over at han hadde kontaktet utenriksdepartementet om Burisma-avtalen.

