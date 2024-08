FN: Omfattende mangler ved Venezuelas valgresultat

Panelet, som består av valgeksperter, har sett på resultatene som er lagt fram etter valget i det søramerikanske landet. President Nicolás Maduro ble utropt som valgvinner, men opposisjonen mener den vant soleklart.

I sin foreløpige konklusjon sier panelet at valgkommisjonen ikke har lagt fram noen dokumentasjon som støtter opp under lederens muntlige erklæring at Maduro vant valget med 51,95 prosent av stemmene, mens opposisjonskandidat Edmundo Gonzalez fikk 43,18 prosent. Å kunngjøre et valgresultat uten å legge fram data om stemmene som er avgitt, er uten sidestykke i moderne demokratiske valg, sier ekspertpanelet.

Kommisjonen har heller ikke publisert protokoller fra hvert stemmelokale, i tråd med reglene som skal sikre åpenhet og gjøre det vanskelig å forfalske resultatene.

Valgkommisjonen regnes som lojal mot Maduro. Det gjør også landets høyesterett, som Maduro har bedt om å bekrefte valgseieren.

USA og flere andre land har anerkjent Gonzalez som valgets rettmessige vinner.

