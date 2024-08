Zelenskyj: Ukraina kontrollerer 74 bosetninger i Kursk-regionen

Ukrainske militærmyndigheter melder om at landets styrker har tatt kontroll over ytterligere 40 kvadratkilometer det siste døgnet.

– Til tross for vanskelige og intense kamper fortsetter framrykkingen i Kursk-regionen, sa Zelenskyj.

Presidenten la ut en melding på nett som viser at han holder en videokonferanse med hærsjef Oleksandr Syrsky.

Syrsky sier i samtalen at ukrainske enheter noen steder har rykket fram mellom 1 og 3 kilometer tirsdag.

EU orientert

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba orienterte tirsdag EUs utenrikssjef Josep Borrell om den ukrainske offensiven i Kursk.

Ukraina er ikke interesserte i å holde på områdene de har tatt kontroll over i den russiske grenseregionen Kursk, opplyser myndighetene. Det er guvernøren i Kursk-regionen som har meldt om tallet 28.

– Ukraina er ikke interessert i å ta over territoriet i Kursk-regionen. Disse ukrainske handlingene er fullstendig legitime, sa talsperson Heorhij Tykhy tirsdag.

Ukraina innledet i forrige uke en overraskende offensiv i regionen. Det foreligger ulike anslag over hvor store områder ukrainerne har tatt kontroll over.

Store områder

Ukrainske myndigheter hevder det dreier seg om minst 1000 kvadratkilometer, mens russiske myndigheter hevder det dreier seg om mindre enn halvparten av dette.

En analyse AFP har gjort av data fra tankesmia The Institute for the Study of War (ISW), konkluderer med at det er snakk om rundt 800 kvadratkilometer.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier operasjonen dreier seg om ukrainsk sikkerhet, og at Russland jevnlig gjennomfører luftangrep mot Ukraina fra regionen.

