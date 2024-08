Vestlige land går sammen og ber Iran droppe hevnangrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oppfordringen kommer i en tid med økende frykt for en større regional krig i Midtøsten. Den allerede anspente situasjonen ble enda verre etter at Hamas-leder Ismail Haniyeh ble drept i et antatt israelsk angrep i Irans hovedstad Teheran.

Etter at USAs president Joe Biden og lederne i Frankrike, Italia, Storbritannia og Tyskland diskuterte saken, kom de med en felles uttalelse.

– Vi oppfordrer Iran til å gå tilbake på sine løpende trusler om militære angrep mot Israel, og drøftet de alvorlige konsekvensene det vil få for sikkerheten i regionen dersom et slikt angrep finner sted, står det i uttalelsen.

USAs president Joe Biden. (Jacquelyn Martin/AP)

Det hvite hus har advart om at det kan komme en rekke angrep fra Iran og deres allierte allerede denne uken.

Telefonsamtaler

Mandag snakket Tysklands statsminister Olaf Scholz med Irans nye president på telefon og ba ham gjøre alt han kan for å bremse militær opptrapping i regionen.

– Voldsspiralen i Midtøsten må avbrytes nå, sa Scholz til den nye presidenten Masoud Pezeshkian mandag.

Også Storbritannias statsminister Keir Starmer snakket med Pezeshkian mandag. Ifølge Sky News hadde Starmer og Pezeshkian en 30 minutter lang telefonsamtale hvor de diskuterte situasjonen i Midtøsten.

Storbritannias statsminister Keir Starmer. (Joe Giddens/AFP)

Les også: Harris vraket flere stjerneskudd. Det kan ha gitt dem en fordel

– Rett til å svare

Irans president sier i en uttalelse mandag kveld at Iran har rett til å svare på angrepene.

– Samtidig som vi vektlegger diplomatiske løsninger på problemer, vil Iran aldri gi etter for press, sanksjoner og mobbing. Vi anser at vi har rett til å svare på aggresjon i tråd med internasjonale normer, sier Pezeshkian i en uttalelse publisert av det statlige nyhetsbyrået IRNA.

Les også: «Stjernelaget» skal senke Donald Trump: – De beste i bransjen

Les også: Angriper Donald Trump: – Han er en redd, gammel mann

Les også: Tror Donald Trump kommer til å angre: – Det er en historisk tabbe