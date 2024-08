Hamas vil ha våpenhvile, ikke flere samtaler

USA sa mandag at nye forhandlinger om en våpenhvile kommer i gang torsdag, enten i Doha eller Kairo. Utenriksminister Antony Blinken reiser tirsdag for å ha samtaler med Qatar og Egypt, og Israel har sagt at de vil delta i forhandlingene.

Hamas gjorde det imidlertid klart søndag at det ikke trengs nye samtaler og nye forslag. De krever at planen som Biden la fram tidligere i år, og som de har godtatt, blir iverksatt med en gang. Tirsdag gjentok de kravet.

– Vår uttalelse fra forleden dag var helt klar. Det som trengs, er iverksettelse av planen, ikke flere forhandlinger, sier en Hamas-tjenestemann.

Bidens plan tar sikte på en våpenhvile i flere etapper som ender med at krigen avsluttes, løslatelse av alle de gjenværende israelske gislene som Hamas tok i oktober i fjor, og åpning for massiv humanitær hjelp til Gaza.

Godtar ikke

Mens Hamas vil ha en våpenhvile som får slutt på krigen, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at krigen ikke kan ta slutt før Hamas er eliminert. Han har derfor ikke godtatt Bidens plan slik den foreligger. Flere medlemmer av regjeringen er helt imot en våpenhvile.

Meglerne USA, Qatar og Egypt innkaller til de nye forhandlingene indre enn to uker etter at Hamas' hovedforhandlinger Ismail Haniyeh ble drept i Teheran i et attentat som Israel anklages for å stå bak. Qatar er blant dem som fordømte attentatet.

– Hvordan kan mekling lykkes hvis den ene parten dreper forhandlerne til den andre parten? Til forhandlinger trengs det seriøse partnere, sa statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Krigen fortsetter

Imens fortsetter krigen. Tirsdag ble 19 mennesker drept i nye israelske angrep sør og øst på Gazastripen.

I Deir al-Balah ble seks mennesker drept, blant dem en mor og hennes fire dager gamle tvillinger, i al-Buhreij i nærheten ble sju drept i samme hus, i al-Maghazi-leiren ble fire drept i to angrep, og i Gaza by to til, ifølge ambulansearbeidere.

I helgen ble ytterligere tusener av mennesker tvunget til å flykte fra Kahn Younis-området etter at Israel varslet nye offensiver mot Hamas.

