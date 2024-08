Sveits og Italia vil ha nytt Ukraina-toppmøte med Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I midten av juni gikk et fredsmøte om Ukraina av stabelen i Sveits. Representanter fra over 100 land og organisasjoner deltok, men ikke Russland.

Den sveitsiske utenriksministeren Ignazio Cassis møtte sin italienske kollega Antonio Tajani mandag. I en felles uttalelse ber de om et nytt fredsmøte med «alle parter, inkludert Russland og relevante globale aktører».

De ber samtidig om at man gjør alt man kan for å skape «en felles plattform for forhandlinger».

Myndighetene i Moskva beskrev fredsmøtet i Sveits som en «svindel».

Les også: Nye angrep på russisk territorium: – Dreier seg om å ta krigen hjem

Les også: Putin: – Ukraina forsøker å skaffe seg bedre utgangspunkt for forhandlinger