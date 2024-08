Filippinene varsler protest mot Kina etter flyhendelse

Det filippinske forsvaret har klaget over farlige manøvre utført av to kinesiske fly som slapp bluss foran et fly fra Filippinenes luftforsvar mens det patruljerte over Panatagrevene. Det omstridte området i Sør-Kinahavet omtales også som Scarborough Shoal og Huangyan-øya

Søndag sa president Ferdinand Marcos at kinesernes handling var ulovlig, uansvarlig og ikke kunne rettferdiggjøres. Mandag varsler forsvarsminister Enrique Manalo at det kommer en formell protest.

Forsvarssjef Romeo Brawner sier Filippinene vil fortsette sine maritime patruljer i Sør-Kinahavet. Samtidig sier forsvarsminister Gilberto Teodoro at han håper Kina vil følge folkeretten og bidra til å trappe ned spenningen i regionen.

Kinas ambassade har foreløpig ikke svart på en henvendelse fra Reuters om å kommentere saken.

Både Filippinene, Kina og Taiwan gjør krav på Panatagrevene. De tre landene, samt Indonesia, Malaysia, Brunei og Vietnam har flere delvis overlappende territoriell krav i Sør-Kinahavet.

