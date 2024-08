Zelenskyj sier russiske styrker har satt fyr på området ved atomkraftverket i Zaporizjzja

Uttalelsen fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble delt på appen Telegram søndag kveld. Han sier også at målinger av radioaktivitet i øyeblikket er normale.

En lokal tjenestemann i den ukrainske byen Nikopol, med utsikt mot anlegget, sier at russiske styrker satte fyr på et stort antall bildekk i kjøletårnene, opplyser nyhetsbyrået Reuters. Han oppfordrer samtidig innbyggerne til å beholde roen.

Ledelsen av det russiskokkuperte ukrainske atomkraftverket sier at det har oppstått en brann nær et kjøletårn, og at brannmannskaper jobber med å slukke den. Videre sier de at brannen ikke påvirker anlegget.

En russisk-. innsatt tjenestemann anklager Ukraina for å ha forårsaket brannen ved å bombe områder ved byen Enerhodar.

