Stor skogbrann nær Aten søndag ettermiddag

Sterk vind førte til at en skogbrann utenfor Aten raskt skjøt fart etter at den brøt ut klokken 15 søndag.

Lokalt brannvesen har meldt om flammer så høye som 25 meter som svelget både trær og busker. Flere innbyggere i landsbyen Varnava, 35 kilometer nord for Aten, har måttet flykte fra sine hjem.

Over 250 brannmenn kjemper for å få kontroll på brannen med hjelp av tolv vannbombefly og sju helikoptre

Brannvesenet har også håndtert en annen brann i et skogkledd område nær byen Megara, vest for Aten. Sent søndag ettermiddag svevde en tykk sky av brun røyk over deler av hovedstaden.

Søndag ettermiddag hadde greske brannmannskaper håndtert 33 av 40 branner som hadde brutt ut i løpet av det siste døgnet, sier brannvesenets talsmann Vassilis Vathrakogiannis.

– Vi forventer en veldig vanskelig uke. Hvis Varnava-brannen ikke er begrenset i løpet av natten, får vi et problem i morgen, sier forskningsdirektør Kostas Lagouvardos ved Atens observatorium.

Lørdag sa klimakrise- og sivilforsvarsminister Vassilis Kikilias at han hadde bedt om nødtiltak som involverer hæren, politiet og frivillige for å håndtere skogbranner fram til 15. august.

Hundrevis av skogbranner har brutt ut over hele Hellas denne sommeren, som nettopp registrerte sin varmeste juni og juli noensinne. Vinteren som var, er også den varmeste greske meteorologer har registrert.

