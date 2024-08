Ny studie: Lukten av menneskers sinnsstemning påvirker valg hunder tar

Forskere ved Bristol Veterinary School har i en ny studie vist at lukten av stress frigjort gjennom menneskelig svette og pust, kan endre oppførselen til menneskets beste venn.

Hundenes følelser påvirkes slik at de tar mer pessimistiske valg, viser studien.

Funnene er blant annet viktig for å kunne ivareta hundens livskvalitet.

– Hundeeiere vet hvor følsomme kjæledyrene deres er for følelsene deres, men her viser vi at selv lukten av en stresset, ukjent person påvirker en hunds følelsesmessige tilstand, oppfatning av belønninger og evne til å lære, sier Nicola Rooney, universitetslektor i dyreliv og bevaring ved Bristol Veterinary School og studiens hovedforfatter.

Viktig kunnskap

Hun understreker at det er viktig å forstå hvordan menneskelig stress påvirker hunder.

– Det er en viktig kunnskap når man skal trene selskapshunder og hunder for arbeidsroller, som for eksempel hjelpehunder. Førere av arbeidshunder forteller ofte at de kan merke stress som forplanter seg gjennom hundebåndet, men vi har også vist at det kan spres gjennom luften, legger Rooney til.

Forskerne så at en negativ følelsesmessig tilstand utløste en mer pessimistisk respons.

– Responsen kan muligens være en måte for hunden å spare energi og unngå skuffelse på, foreslår forskerne.

Forskning på mennesker har vist at lukten av en stresset person ubevisst påvirker følelsene og valgene andre personer rundt dem tar. Forskerne fra Bristol Veterinary School ønsket å finne ut om hunder også opplever endringer i sin lærings- og følelsesmessig tilstand som svar på menneskers sinnsstemning, enten det var snakk om mennesket var stresset eller avslappet.

En serie forsøk

Forskerne rekrutterte 18 hunder for å delta i en serie forsøk med forskjellige menneskelige lukter til stede.

Under forsøkene ble hunder trent på at når en matskål ble plassert på ett sted, inneholdt den en godbit, men når den ble plassert på et annet sted, var den tom.

Når en hund hadde lært forskjellen mellom plasseringen av bollene, ble de raskere til å nærme seg stedet med en godbit enn stedet med den tomme bollen. Forskere testet deretter hvor raskt hunden ville nærme seg nye skålplasseringer, plassert mellom de to første.

En rask tilnærming reflekterte «optimisme» om at man kunne finne mat også i de andre bollene – en markør for en positiv følelsesmessig tilstand.

En langsom tilnærming indikerte «pessimisme» og negative følelser. Disse forsøkene ble gjentatt mens hver hund ble utsatt for enten ingen lukt eller lukten av svette- og pusteprøver fra mennesker i enten en stresset eller avslappet tilstand.

Gikk saktere

Forskere oppdaget at lukten av stress førte til at hundene gikk saktere mot bollen som var plassert nærmest den tomme skålen, som de først hadde lært å forholde seg til.

Denne effekten var ikke til stede da hundene ble presentert for en lukt fra en avslappet person. Funnene tyder på at lukten av stress økte hundenes forventninger om at dette nye stedet ikke inneholdt noe mat.

De 18 hundene var fra åtte måneder til ti år gamle, og det var to springer spaniels, to cocker spaniels, to labrador retrievere, to Braque d’Auv, en whippet, en golden retriever, en miniatyrpuddel og sju blandingshunder.

