Yunus vil jobbe for nyvalg i Bangladesh – men stiller ikke selv til valg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er avgjørende at tilliten til myndighetene blir gjenopprettet raskt, sier Yunus (84) til Financial Times.

– Vi trenger ro, vi trenger et veikart fram not nyvalg, og vi må komme i gang med arbeidet når det gjelder å forberede landet på et nytt lederskap, sier han.

Lederne for de massive studentprotestene som har funnet sted i Bangladesh, sier at sammensetningen av overgangsregjeringen trolig er klar onsdag.

Yunus, som fikk Nobels fredspris i 2006, blir ikke statsminister, men har fått tittelen sjefrådgiver. Han vil heller ikke stille til valg eller ta på seg noe offentlig embete etter overgangsperioden, sier han til Financial Times.

Statsminister Sheikh Hasina gikk av og flyktet til nabolandet India mandag. Minst 400 mennesker har mistet livet under uroen i landet.

Utenriksminister Espen Barth Eide har tidligere understreket viktigheten av at det holdes nyvalg i Bangladesh.

– Det må nå stakes ut en kurs fram mot snarlige frie og demokratiske valg som kan gi landet en demokratisk valgt regjering, sa Eide tirsdag.

Les også: Norges ambassadør: En æra er over i Bangladesh