Innbruddsbølge mot Systembolaget i Sør-Sverige

Politiet undersøker som det er en sammenheng mellom de mange innbruddene som har rammet Systembolaget, melder kringkasteren SVT.

Det begynte 30. april med innbrudd i to utsalg i Broby og Sölvesborg. Det er omtrent fire mil mellom de to stedene, som ligger rundt ti mil nordøst for Malmö.

Det foreløpige siste innbruddet var i Laholm, som ligger nær vestkysten, omtrent tolv mil nord for Malmö.

