England: Mann dømt til fengsel for vold under opptøyene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den 58 år gamle mannen ble dømt til fengsel av en domstol i Liverpool etter å ha sagt seg skyldig i å ha utøvd voldelig oppførsel og slått til en politibetjent.

Dommen mot ham er ventet å være den første som følge av de voldelige opptøyene som oppsto etter at en 17-åring knivdrepte tre små jenter og skadet enda flere i Southport tidligere i sommer.

Etter angrepet gikk det rykter om at den antatte gjerningsmannen var asylsøker og muslim, og at han var kommet til England fra Syria. Ryktene utløste opptøyer og protester i flere engelske byer, og politiet har sagt at høyreekstreme personer har stått bak flere av demonstrasjonene som var rettet mot muslimer.

Britisk politi avviser bastant at den drapssiktede 17-åringen er en radikal islamistisk migrant, og i fengslingskjennelsen står det at han er født i den walisiske hovedstaden Cardiff til foreldre fra Rwanda.

Les også: Kan tyde på at noe er i ferd med å briste i våre vestlige samfunn (+)

Les også: Storbritannia-ekspert: Opprør skjer uansett hvem som sitter ved makta (+)