Chile anerkjenner ikke Maduro som valgvinner i Venezuela

– Jeg er ikke i tvil om at Maduros regjering har forsøkt å begå valgfusk i Venezuelas valg, sier Boric. Han understreker at hans regjering kun vil anerkjenne verifiserte resultater fra valget for halvannen uke siden.

Opposisjonen i Venezuela har også anklaget myndighetene for juks, og flere land – blant annet USA – har anerkjent opposisjonskandidat Edmundo Gonzalez Urrutia som valgvinner.

En analyse nyhetsbyrået AP har foretatt av 24.000 utskrifter som representerer 79 prosent av de elektroniske stemmemaskinene i landet, viser også at Gonzalez fikk langt flere stemmer enn Maduro.

