Skogbrann herjer i California: – Ikke sjans til å slukke

Samtidig som tusenvis av mennesker evakueres, jobber brannmannskap med å få kontroll på skogbrannen ved navn «Park Fire», som allerede er en av Californias største branner. Søndag ettermiddag hadde brannmannskapene kontroll på kun 31 prosent av brannen.

– Alt går imot oss. Brannen drives av både vinden, landskapet og mengden brennbart materiale. Vi har gjort alt vi kan, men vi kan ikke sette inn mannskap rett foran brannen heller. Det vi har gjort er å sette inn mannskap i høyrisikoområder hvor det har vært fare for bygningsbrann og gjort så mye vi kan der, sa brannmann og talsperson for Yuba City brannvesen Jeremy Hollingshead til CNN.

A firefighter thinning trees looks on, ahead of the Park Fire in Mill Creek En brannmann beskjærer trær i kamp mot skogbrannen «Park Fire». (Fred Greaves/Reuters)

Det er vanlig med skogbranner på denne tiden av året i California. Det som derimot har provosert mange er at denne gangen er brannen påsatt. I et presseskriv melder CAL FIRE/Butte County brannvesen at en 42 år gammel mann er arrestert i forbindelse med dette. Han ble observert mens han dyttet en brennene bil ned i en grøft.

Ifølge CNN jobber hele 5500 brannmenn med å slukke brannen, som har holdt på siden 24 juli.

Det herjer omtrent 90 store skogbranner i USA for øyeblikket.

For øyeblikket pågår det også en rekke skogbranner på tvers av grensen, i Canada. Ifølge Washington Post er titusenvis allerede på flukt.

– Vi kommer til å kjempe mot denne brannen i minst tre måneder til. Om de siste fem årene har lært oss noe som helst, så er det at skogbrannsesongen varer til godt ute på høsten.

Det sa Landon Shepherd, talsperson for nasjonalparkbyrået Parks Canada, i en nyhetssending forrige uke.

California Wildfires Andrea Blaylock leter gjennom ruinene av huset sitt i Forest Ranch, California. (Nic Coury/AP)

Les også: Uro rundt Trumps «nummer to»:– Trodde ikke det var mulig (+)

Årlig fenomen

Johannes Kaiser, seniorforsker ved klima- og miljøinstituttet NILU, sier at skogbranner er helt naturlig, men at de ser ut til å forekomme oftere.

– Vi ser at julimåned i år er den mest aktive måneden for skogbranner noensinne. Det er verdt å nevne at størrelsen på disse brannene fremdeles varierer en del. Generelt sett er skogbranner helt naturlig i de fleste strøk, men frekvensen varierer noe. Når skogbrann oppstår naturlig, skjer det vanligvis på grunn av lynnedslag, sier Kaiser.

Han påpeker at det ser ut til å være en økning i antall skogbranner også i nordlige strøk.

– Vi kan se på brannene i for eksempel Sibir i Russland. Der har brannene svidd av 10 ganger så mye som i California i juni og juli. Brannene i California er store, men brannene som skjer i borealskogområder, sammen med det savannebrannene i Afrika er ganske mye større. Problemet i California er at området er mye tettere bebygd. Derfor legger man også mye lettere merke til brannene, påpeker Kaiser.

– Jeg vil nok si at problemet blir verre, sier han.

Johannes Kaiser, seniorforsker ved klima- og miljøinstituttet NILU. (NILU)

Han mener forverringen kommer av klimaendringene.

– Dette henger sammen med tørke, som igjen henger sammen med klimaendringene, ja, sier Kaiser.

Les også: Saras foreldre løy for 23 år siden. Nå vil UDI sende datteren ut av Norge

Været gjør mye av slukkejobben

Kaiser påpeker at store branner er helt umulige å slokke om man ikke har værgudene med på laget.

– Så store branner har man egentlig ikke sjans til å slukke helt uten videre. Man er nødt til å vente på at været gjør mye av jobben. Når det er tørt og mye vind har man ikke sjans. Man kan beskytte mindre områder, men igjen så avhenger dette av været, sier Kaiser.

Han sier man også kan skape kontrollerte branner i forkant av vindretningen brannen sprer seg mot, for å ødelegge biomasse i forkant av brannen. Slik kan man sørge for at brannen ikke har noe brensel å ernære seg på. Allikevel påpeker han at det i store branner oppstår en del glør som beveger seg med vinden, og at man trenger et relativt stort felt avbrent i forkant om dette skal hjelpe.

APTOPIX California Wildfires Grant Douglas måtte evakueres fra Tehama fylke i California. (Noah Berger/AP)

Likevel finnes det preventive tilbake vi kan ty til.

– Det man kan gjøre i California og Sør-Europa er å begrense mengden biomasse som ligger på bakken. De vanligste skogbrannene, som ikke er katastrofale i omfang, brenner jo faktisk ikke tretoppene engang. De brenner død biomasse på skogbunnen. Man kan gjøre noe med dette ved å enten brenne det kontrollert i forkant, eller å rydde opp i det, rett og slett, sier han.

– Kan da slike branner gjøres tidligere i sesongen, for å minimere risiko?

– Ja, absolutt. Dette kan gjøres på tidspunkter hvor det ikke er for vått slik at brannen ikke sprer seg, men ikke for tørt til at man mister helt kontroll. Helt i starten av tørketider er et ypperlig tidspunkt for dette, mener Kaiser.

– Det viktigste man kan gjøre for å for eksempel beskytte bygninger og infrastruktur er å sørge for at det er ryddig rundt dem, slik at det ikke like lett kan ta fyr om glør kommer flygende. Men folk har en tendens til å bygge store flotte hus i naturområder i California, på samme måte som vi bygger hytter her i Norge. Det er klart man da er mer utsatt.

Til tross for at skogbrannfaren er relativt lav i Norge i sommer, påpeker Kaiser at noen steder i Troms og Finnmark opplever en forhøyet risiko.

– Risikoen er lav per nå i Norge. Det er litt forhøyet risiko i Finnmark per nå. Det vi ser er at det er flere branner for eksempel nord i Sibir, de bli vanligere i høyere breddegrader enn i tidligere år, sier han.

Russia Wildfires En russisk brannmann ser på en ildstorm i Sibir. Bildet er tatt i 2021. (Ivan Nikiforov/AP)

Les også: Massiv skogbrann svir av deler av by i Canada

Les også: Økt skogbrannfare i Troms og deler av Finnmark