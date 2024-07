Massiv skogbrann svir av deler av by i Canada

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brannen har siden mandag herjet i store deler av nasjonalparken Jasper i Rocky Mountains i den canadiske provinsen Alberta, som er berømt for høye fjell, innsjøer, fosser og isbreer.

Ingen har mistet livet, men 25.000 innbyggere og turister måtte brått evakueres da brannen plutselig spredte seg.

Brannen er ennå ikke under kontroll, men den har svidd av 360 kvadratkilometer i nasjonalparken, inkludert mellom 30 og 50 prosent av byen Jasper som normalt har rundt 5000 innbyggere.

Soldater er mobilisert for å avlaste utslitte brannmannskaper, og 400 brannmenn fra Australia, New Zealand, Mexico og Sør-Afrika er hentet til Canada for å bidra i slukkingen.

Utbrente biler og hus i ruiner

Takket være tørke og kraftig vind spredte brannen seg inn i Jasper onsdag kveld, der gatene var folketomme etter at alle innbyggerne var evakuert. Video fra byen viser gater dekket av aske, utbrente biler og bygninger i ruiner.

Brannen startet etter lynnedslag mandag, og flammene nådde raskt en høyde på opptil 120 meter, ifølge Parks Canada. Onsdag spredte den seg over 5 kilometer på under en halv time på grunn av kraftige vindkast.

Regnvær og lavere temperaturer det siste døgnet har lettet situasjonen noe for brannmannskapene.

Klimaendringer

På grunn av lynnedslag, uttørket skog og kratt og høye temperaturer har det oppstått mange andre branner. I Alberta er det 170 aktive branner og i British Columbia 400, halvparten av dem ute av kontroll.

Stadig heftigere og mer omfattende branner skyldes delvis klimaendringer som bidrar til hetebølger og tørke.

Myndighetene frykter en gjentakelse av skrekksommeren i fjor da 15 millioner hektar ble brent ned og over 200.000 mennesker måtte evakueres.

