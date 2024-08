Tysk turist pågrepet for drap etter båtulykke ved Göteborg

Svenska Dagbladet melder at mannen er en tysk turist som var på vei hjem i båt etter ferie i Norge sammen med mannen som døde.

Alarmen kom først inn torsdag da andre meldte om en ulykke med en seilbåt i Kattegat, rundt 25 kilometer utenfor Göteborgs skjærgård.

I en stor redningsinnsats med båter og helikopter ble mannen som var i vannet hentet opp, men livet sto ikke til å redde. Senere kom det fram at saken ble etterforsket som drap, og at den andre mannen var pågrepet.

Da mannen søndag ble framstilt for varetektsfengsling, sa påtaleansvarlig Maria Thorell ifølge Expressen at de to hadde vært sammen på en seilkonkurranse i Norge, men at de ble uvenner på hjemreisen.

