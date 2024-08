Skogbrannen i California sprer seg – er over trippel så stor som Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mer enn 6000 brannarbeidere jobber nå med å få kontroll på brannen, og de får lite hjelp av været i delstaten.

Lørdag har California vært preget av tordenstormer, som blant annet har brakt med seg sterke vindkast. Det har imidlertid vært lite regn.

– Lynnedslag er en faktor vi bekymrer oss for, sier talsmann Christopher Young for Californias brann- og skogsdepartement.

Temperaturer på rundt 38 grader hjelper heller ikke med å temme skogsbrannen, som herjer rundt 150 kilometer nord for Sacramento. Lørdag sier myndighetene i delstaten at de har kontroll på rundt 27 prosent av brannen.

Mer enn 560 bygninger er ødelagt og over 4000 personer er evakuert siden brannen startet for elleve dager siden. En 42 år gammel mann er siktet for å ha startet den.

Ifølge vitner dyttet mannen en brennende bil inn i en ravine i nærheten av byen Chico. Flammene fra bilen spredte seg til en nærliggende skog, og har siden utviklet seg til å bli den fjerde største i delstatens historie.

