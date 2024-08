Russlands Medvedev truer utvekslede fanger

– De skal huske hvor kort eksistensen deres er her i verden, sa Medvedev og kalte dem forrædere og en eksistensiell trussel mot Russland.

Medvedev, som i dag er leder for landets nasjonale sikkerhetsråd, rådet dem til å være forsiktig og se seg over skulderen når de er ute.

Blant de politiske fangene som ble løslatt og fløyet til Vesten i forrige uke, er Vladimir Kara-Murza, Ilja Jasjin, Andrej Pivovarov og Oleg Orlov.

I bytte fikk Russland flere spioner og dømte kriminelle, blant dem FSB-agenten og drapsmannen Vadim Krasikov, som var dømt til livstid i tysk fengsel for drap på en tsjetsjensk opprørsleder i en park i Berlin.

– Lengste strå

Medvedev hevdet at Russland trakk det lengste strået i utvekslingsavtalen, i og med at de ti som kom til Moskva, var folk som hadde jobbet for Russland og var «russiske patrioter».

De som Russland sendte til Vesten derimot, var ifølge Medvedev bare spioner og kriminelle utlendinger, samt russere som han sa «hater fedrelandet og ønsker å ødelegge det».

Blant de 16 som ble løslatt fra russiske fengsler, var den amerikanske journalisten Evan Gershkovich og den tidligere marinesoldaten Paul Whelan, i tillegg til de politiske fangene.

– Vondt å bli deportert

To av de løslatte russiske fangene, Ilja Jasjin og Andrej Pivovarov, uttrykte søndag i et intervju med Reuters sorg over at de måtte forlate Russland.

– Som folk som faktisk ble deportert, som ble sparket ut av landet, har vi alle et stort ønske om å returnere, sa Pivovarov.

Jasjin, som ble fengslet i 2022 for å ha kritisert invasjonen av Ukraina, sier også at han helst ville blitt hjemme.

– Det er virkelig med stor sorg at jeg ble sendt ut av Russland, trass i all takknemligheten jeg føler for dem som ville meg vel og reddet meg. Men for å være ærlig, min plass er i Russland, jeg har dedikert mitt liv til landet mitt, sa han.

– Høy pris

Han sa også at det ikke er lett følelsesmessig, fordi «prisen for at han fikk gå fri, var at en drapsmann som begikk en blodig forbrytelse, ble satt fri, sa han med henvisning til Krasikov.

– Jeg sa mange ganger at jeg ikke ville være del av en utveksling. Men Kreml-representantene inkluderte gladelig navnet mitt på lista fordi for dem er utveksling av meg en deportering, sa han videre.

Både han og Pivovarov gjorde det klart at de vil fortsette med sin opposisjon mot regimet i Moskva og mot krigen fra utlandet.

