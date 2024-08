Jordans utenriksminister i Iran – første besøk på høyt nivå på 20 år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ayman Safadi er den første høytstående jordanske tjenestemannen som har vært på offisielt besøk i Iran på over 20 år.

Jordan er en nær alliert av Vesten. Da Iran gjennomførte et angrep mot Israel i april, bidro de til å stanse et stort antall raketter og droner.

Mange frykter et lignende hevnangrep fra Iran og deres allierte etter at en høytstående Hizbollah-leder ble drept i et israelsk angrep i Beirut i forrige uke og Hamas' øverste politiske leder i Teheran en dag senere.

Israel har erkjent å ha drept Hizbollah-lederen, men har verken bekreftet eller avkreftet at de sto bak drapet i Teheran. Iran, Hizbollah og Hamas har lovet å hevne drapene.

– Safadi vil overbringe et budskap fra kong Abdullah II til Irans president Masoud Pezeshkian om situasjonen i regionen og de bilaterale forbindelsene, heter det i en uttalelse fra Jordans utenriksdepartement.

Safadi møtte fungerende utenriksminister Ali Bagheri Kani på søndag, og senere skal han møte Irans nye president, Pezeshkian, rapporterte det iranske nettstedet SNN.

