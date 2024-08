USA trekker tilbake avtale med den antatte hjernen bak 11. septemberangrepene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avtalen, som ble inngått onsdag, innebar at Khalid Sheikh Mohammed skulle slippe dødsstraff mot at han tilsto, skriver New York Times. Han skulle istedenfor bli gitt en livstidsdom.

Avtalen ble opprinnelig godkjent av Susan K. Escallier, en tidligere brigadesjef i forsvarsdepartementet som hadde ansvar for Mohammeds sak.

Forsvarsminister Austin har imidlertid tatt direkte kontroll over saken og trukket tilbake avtalen.

Kan få dødsstraff

– Ansvaret for en slik beslutning skal hvile på meg, og jeg bruker herved min myndighet til å trekke tilbake tre avtaler signert 31. juli, skriver Austin i en uttalelse.

Det betyr at dødsstraff igjen kan bli en aktuell straff for Mohammed.

Som en del av avtalen, var det ventet at Mohammed skulle tilstå i et rettsmøte i løpet av de kommende ukene.

Mohammeds forsvarer, Gary D. Sowards, sier til NYT at han er skuffet over at avtalen nå trekkes tilbake.

Hjernen bak

Nyheten om at USA hadde inngått en forliksavtale med Mohammed skapte sinne og skuffelse blant mange av de etterlatte familiene. Flere republikanske lovgivere, deriblant Republikanernes senatsleder Mitch McConnell og senator Tom Cotton, gikk også hardt ut mot avtalen.

Det var Mohammed som skal ha fått ideen om å kapre fly og krasje dem inn i bygninger. Ifølge påtalemyndigheten presenterte han ideen til Osama bin Laden i 1996, og siden skal han ha hjulpet til med planlegging.

Han ble pågrepet i Pakistan mars 2003 sammen med Mustafa al-Hawsawi. I 2006 ble han overført til fangeleiren på Guantanamo.

Angrepene 11. september førte til at USA og Nato-allierte gikk til krig mot Taliban i Afghanistan, der al-Quida hadde tilholdssted.

To andre tiltalte etter 11. september, Walid bin Attash og al-Hawsawi, signerte også lignende avtaler som Mohammed. Alle de tre har sittet i amerikansk varetekt på Guantanamo siden 2003.

