Enormt narkotikabeslag i Australia – gateverdi på seks milliarder kroner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Stoffet ble forsøkt smuglet inn i en shippingkonteiner som fraktet to industrimaskiner.

Totalt var beslaget på 896 kilo metamfetamin og har ifølge det australske politiet en estimert gateverdi på 828 millioner australske dollar. Det tilsvarer drøyt 5,9 milliarder kroner.

Politiet har arrestert en 31 år gammel mann for hans angivelige rolle i smuglingen av narkotikaen fra USA til Australia. Beslaget ble gjort sent i juli i Sydney, etter et tips til politiet.

Den arresterte mannen risikerer livstid i fengsel.

En gjennomgang av kloakkvannet i Australia viser at australiere forbruker omtrent 10,5 tonn metamfetamin i året, hvilket betyr at dette beslaget tilsvarer en snaut tidel av det totale forbruket.

Les også: Besteforeldre løy, nå straffes barnebarn: – Ikke en rettsstat verdig (+)

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time

Les også: Kan det være voksnes feil at barn leser mindre? (+)