Tysk forlag beskyldt for å politisere bokbransjen – droppet J.D. Vance-bok

Forlaget Ullstein, som også gir ut Jo Nesbøs romaner i Tyskland, vil ikke lenger ha noe å gjøre med Vances oppvekstskildring etter at han ble utropt til Trumps visepresidentkandidat. Det melder bransjenettstedet The Bookseller.

Forlaget ga ut boken på tysk i 2017, året etter at den utkom i USA. Den ble en bestselger i Tyskland, og den tyske forbundskansleren Olaf Scholz sa til mediene at historien «rørte ham til tårer». Åtte år senere har interessen for boken tatt av på ny – og «Hillbilly Elegy» klatrer på bestselgerlistene verden over.

Men fram til denne uken måtte tyske lesere ty til den engelskspråklige utgaven: Den opprinnelige oversettelsen var utsolgt fra det tyske forlaget, som også hadde fjernet Vance-boken fra nettsidene sine og takket nei til å fornye utgiverretten.

Det har ført til diskusjon i tyske medier ifølge boknettstedet, som skriver at Ullstein beskyldes for å drive kanselleringspolitikk og politisere tysk bokbransje.

Forlaget forsvarte i forrige uke sin kontroversielle beslutning overfor Spiegel med måten J.D. Vance har gått fra å være en høylytt kritiker av Trump til en av hans mest trofaste følgere, med «en aggressiv, demagogisk, utstøtende politikk».

Tidligere denne uken var en ny paperbackutgave klar fra et annet forlag som snappet opp rettighetene. De første 20.000 eksemplarene var utsolgt allerede før de kom til bokhandlene. Yes Publishing hadde egentlig planlagt å slippe utgivelsen 15. august, men flyttet fram tidspunktet for å møte etterspørselen.

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller