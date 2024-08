Guineas eksdiktator dømt for forbrytelser mot menneskeheten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dommen ble avsagt i en spesialdomstol onsdag.

I 2009 samlet titalls tusen opposisjonelle seg på et stadion i hovedstaden Conakry for å presse Camara til å trekke seg. Etter at sikkerhetsstyrker rykket inn på arrangementet og brukte tåregass mot folkemengden, døde minst 150 mennesker. Flere av dem ble skutt eller trampet i hjel.

I tillegg ble flere kvinner voldtatt av sikkerhetsstyrker, ifølge domstolen.

Camara, som tok makten i et militærkupp, ble dømt til 20 års fengsel. En annen høytstående tjenestemann fikk ti år i fengsel etter å ha samarbeidet med påtalemyndigheten.

Som president hadde Camara det øverste ansvaret for hendelsene i 2009, ifølge dommeren.

