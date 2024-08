Det hvite hus bekrefter at USA arbeidet for å få løslatt Navalnyj

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi hadde arbeidet med våre partnere om en avtale som ville ha omfattet Aleksej Navalnyj, og beklageligvis døde han, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til journalister i Washington torsdag.

Russlands president Vladimir Putin sa tidligere i år at russiske myndigheter ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre og at Putin, kort tid før Navalnyj døde, hadde sagt ja til å utveksle opposisjonslederen med russiske Vadim Krasikov. Krasikov ble i 2021 dømt til livstid i fengsel i Tyskland for drap på en tidligere tsjetsjensk opprører i en park i Berlin i 2019 og Russland har lenge vært interessert i å få ham hjem.

Flere kilder har også tidligere sagt at samtaler var på gang om en avtale for Navalnyj, og en av Navalnyjs medarbeidere sa i februar at dødsfallet 16. februar skjedde kort tid før avtalen skulle ha blitt sluttført.

