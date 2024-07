Tidligere BBC-programleder erkjenner besittelse av upassende bilder av barn

I et rettsmøte onsdag ble 62-åringen spurt om han ville antyde hvorvidt han ville erklære seg skyldig på tre tiltalepunkter.

– Skyldig, svarte Edwards.

Aktor Ian Hope sier Edwards har fått 377 seksualiserte bilder og videoer fra en voksen mann på meldingsappen WhatsApp. 41 av disse beskrives som uanstendige bilder av barn, melder BBC. Dette skjedde mellom desember 2020 og august 2021, ifølge påtalemyndigheten.

Hope sier sju av bildene var av det mest alvorlige slaget, og at to av disse var seksualiserte videoklipp av et barn som anslås å være sju til ni år gammelt.

Edwards er tiltalt for fremstilling av upassende bilder av barn. Men påtalemyndigheten påpeker at fremstilling er vidt definert i det britiske lovverket og kan omfatte det å motta bilder via sosiale medier. Forsvarer Philip Evans understreker at Edwards ikke beskyldes for å ha laget slike bilder selv.

Den walisiske journalisten var en profilert programleder for en av BBCs kveldsnyhetssendinger på TV og ble ofte brukt til å fronte store nasjonale nyhetssaker. Han ble pågrepet i november i fjor, og tiltalen ble klar forrige måned.

Edwards sluttet i BBC i april.

Les også: Uro rundt Trumps «nummer to»:– Trodde ikke det var mulig (+)

Les også: Saras foreldre løy for 23 år siden. Nå vil UDI sende datteren ut av Norge

Les også: Eks-ambassadør til Dagsavisen: – Jeg har aldri sett noe lignende (+)