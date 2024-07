New York Times: Irans øverste leder beordrer angrep mot Israel

Khamenei beordret dette under et hastemøte i det iranske sikkerhetsrådet onsdag morgen, like etter at Iran hadde bekreftet at Hamas’ politiske leder Ismail Haniyeh var blitt drept i et angrep i Teheran.

Det skriver New York Times, som siterer tre iranske tjenestemenn, blant dem to medlemmer av Revolusjonsgarden.

Iran og Hamas har sagt at Israel sto bak angrepet mot Haniyeh. Israel har verken bekreftet eller avkreftet å ha drept Haniyeh.

