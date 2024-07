Måling: Kamala Harris-byks i vippestater

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge målingen leder Harris over Trump med 11 prosentpoeng i Michigan, mens i Arizona, Wisconsin og Nevada leder hun med 2 prosentpoeng.

Trump ligger foran Harris i Pennsylvania og North Carolina med henholdsvis 4 og 2 prosentpoeng. I Georgia er det likt, ifølge målingen.

Harris' ledelse er utenfor målingens feilmargin i Arizona og Nevada. Trumps ledelse i North Carolina er også utenfor feilmarginen.

Wisconsin er den eneste vippestaten hvor Trump har økt oppslutningen siden Biden trakk sitt kandidatur, hvis man legger Bloombergs forrige måling til grunn.

Sett under ett, har Harris 48 prosent oppslutning i de sju vippestatene, mens Trump har 47.

Som målingen viser, er det jevnt mellom republikanerne og demokratene i de sju delstatene, og sjansen er stor for at valget blir avgjort her.

Målingen ble gjennomført fra 24. til 28 juli. Den har en feilmargin på 3 prosentpoeng i Arizona, Georgia og Pennsylvania, 4 prosentpoeng i Michigan og North Carolina og 5 prosentpoeng i Nevada. For alle delstatene er feilmarginen på ett prosentpoeng.

804 personer svarte på meningsmålingen i Arizona, 799 i Georgia, 706 i Michigan, 454 i Nevada, 706 i North Carolina, 804 i Pennsylvania og 700 i Wisconsin.

Les også: Uro rundt Trumps «nummer to»:– Trodde ikke det var mulig (+)

Les også: Saras foreldre løy for 23 år siden. Nå vil UDI sende datteren ut av Norge

Les også: Eks-ambassadør til Dagsavisen: – Jeg har aldri sett noe lignende (+)