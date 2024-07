Hizbollah om drap på Hamas-topp: – Styrker motstandsbevegelsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hizbollah-bevegelsen i Libanon, som er nært alliert med Hamas på Gazastripen, omtaler Haniyeh som «en av de store lederne for motstandsbevegelsen i vår tid».

– Han var forberedt på å dø martyrdøden for det han trodde på, sier gruppen i en uttalelse.

Hamas har bekreftet at Haniyeh ble drept i et angrep i Teheran natt til onsdag. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet, men Israel har som mål å knuse Hamas og har lenge ønsket Haniyeh død.

Hizbollah sier imidlertid at de tror dødsfallet vil styrke den palestinske motstandsbevegelsen og deres vilje til å slå tilbake mot Israel.

– Vi i Hizbollah deler smerten med våre brødre i Hamas-bevegelsen over tapet av denne store lederen, sier de.

