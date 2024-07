Toppdemokrat fra North Carolina vil ikke bli visepresident

– Jeg vet hun kommer til å vinne, og jeg er beæret over å ha blitt vurdert for denne rollen. Dette er simpelthen ikke den rette tiden for North Carolina og for meg å potensielt være på en nasjonal stemmeseddel, sier Cooper i en uttalelse.

To kilder i partiet forteller til CNN at Harris har planer om å kunngjøre sin visepresidentkandidat innen 7. august. Hvor langt prosessen er kommet, er ikke kjent.

Mandag ble det også kjent at Michigan-guvernør Gretchen Whitmer ikke vil kjempe om embetet. Andre navn som trekkes fram, er Tim Walz og Andy Beshear, som er guvernører i Minnesota og Kentucky. Samferdselsminister Pete Buttigieg regnes også som en aktuell kandidat.

Les også: Fant døde katter i en sekk i havet

Les også: Kamalas visepresidenter

Les også: Slik unngår du salmonella