Meta og Texas inngår milliard-forlik i sak om ansiktsgjenkjenning

Summen tilsvarer omtrent 15,4 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Dette historiske forliket viser at vi er villige til å stå opp mot verdens største teknologiselskaper og holde de ansvarlig når de bryter loven, sier Ken Paxton, som er justisminister i Texas.

Texas saksøkte Meta, selskapet bak Facebook, i 2022. Delstaten mener at Facebook har brukt teknologi som gjenkjenner brukernes fingeravtrykk og ansikt, uten å innhente tillatelse, noe som er imot personvernlovene i Texas.

– Vi er glad for at vi har løst denne saken og ser nå fram til å videreutvikle vår forretningsvirksomhet i Texas, heter det i en uttalelse fra Meta.

Meta innførte automatisk ansiktsgjenkjenning for over et tiår siden, men fikk sterk kritikk for praksisen. Selskapet inngikk også et forlik på 650 millioner dollar i en lignende sak i delstaten Illinois i 2021.

Siden da har de gjort det lettere for brukerne å reservere seg mot teknologien.

