Københavnerne er lei og vil forby partybusser

De rullende diskotekene bråker, støyer og griser til byen og burde «sparkes langt ut av København», sier barnebyråd Jakob Næsager i et intervju med Berlingske.

– Jeg synes ikke partybusser hører hjemme i København sentrum, og jeg kan ikke forstå at man tillater at gamle, slitte busser kjører rundt med fulle folk, sier Næsager.

Ifølge Berlingske har det vært en markant økning i antall operatører som tilbyr partybusser i byen.

Beboerne i indre by har lenge vært plaget av bussene, og en paraplyorganisasjon for hovedstadens beboerforeninger har sendt brev til politiet, justisdepartementet og samferdselsdepartementet, der de ber om at bussene forbys.

Kritikken går ut på at det ofte er snakk om gamle busser – gjerne bygget om med dansegulv, lyd-, lys- og røykanlegg – som slipper unna sikkerhetsreguleringer. For busser registrert før 1. oktober 1999 er det ikke krav om sikkerhetsbelte, og dermed kan gjestene – som gjerne nyter alkohol på partyturene – både stå og danse seg gjennom byen.

Barne- og ungdomsbyråd Næsager slutter opp om kritikken:

– Det er ufattelig at man har lov til å kjøre rundt med fulle folk uten at de er spent fast med sikkerhetsbelte og attpåtil skjenke alkohol.

