Irans nye president tatt i ed

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg sverger til gud, foran den hellige koranen og det iranske folk, at jeg skal være en beskytter for Den islamske republikken og landets grunnlov, sa den ferske presidenten under seremonien, som ble vist på statlige TV-kanaler.

Pezeshkian er hjertekirurg og mangeårig parlamentsrepresentant. Han har også tidligere vært helseminister i Iran.

69-åringen blir sett på som reformvennlig. Han har tatt til orde for å ha «konstruktive relasjoner» med Vesten for å bringe Iran ut av isolasjonen. Han ønsker også å gjenopplive atomavtalen fra 2015.

Pezeshkian ga ingen løfter om radikale endringer i valgkampen. Men selv de moderate løftene han har gitt, vil ifølge nyhetsbyrået AFP bli kraftig motarbeidet av sterke konservative krefter.

Pezeshkian vant valget som ble holdt for å erstatte den tidligere presidenten Ebrahim Raisi, som i mai omkom i en helikopterulykke. Pezeshkian sikret seg 53,7 prosent av stemmene, mens ultrakonservative Saeed Jailili fikk 44,3 prosent.

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller

Les også: Besteforeldre løy, nå straffes barnebarn: – Ikke en rettsstat verdig (+)