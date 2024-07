Ett minutts stillhet for ofrene for knivangrepet i Southport

Ofrene ble hedret med ett minutts stillhet i sentrum av byen. Ordfører Jane Bruns fortalte hvordan hun gråt da hun besøkte åstedet for angrepet og så alle blomstene der, skriver BBC.

Tre barn ble drept i angrepet på et dansearrangement for barn i Southport mandag. Åtte barn er skadet, og tilstanden er kritisk for fem av dem. Også to voksne er kritisk skadet.

Den antatte gjerningspersonen er en 17 år gammel gutt som ble pågrepet rett etter knivangrepet.

