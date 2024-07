Ni latinamerikanske presidenter krever gjennomgang av valgresultatet i Venezuela

I en felles erklæring sa presidentene fra Argentina, Costa Rica, Den dominikanske republikk, Ecuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru og Uruguay at resultatene må gjennomgås av uavhengige observatører.

Også Chiles president Gabriel Boric sier at resultatet virker vanskelig å tro på, og Mexicos president Andrés Manuel López Obrador sier han vil vente med å godta resultatet til opptellingen er klar.

Brasil setter pris på at valget har gått fredelig for seg, men avventer at valgkommisjonen offentliggjør resultatene fra hver eneste valgkrets, som et nødvendig skritt mot åpenhet, troverdighet og legitimitet.

Costa Rica kaller valget et bedrag, og både Panama og Peru har kalt hjem sine ambassadører etter valget.

Cuba, Nicaragua, Bolivia og Honduras støtter derimot Maduro og gratulerer ham med seier.

Maduro opplyste mandag at han vant valget med 51,2 prosent av stemmene, i strid med valgdagsmålinger som tydet på at opposisjonskandidaten Edmundo González hadde vunnet. Opposisjonen hevder at González fikk 70 prosent av stemmene.

