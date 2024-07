Israel: Ni soldater pågrepet, mistenkt for mishandling av fange

En militær talsperson sier til nyhetsbyrået AFP at soldatene skal avhøres. Mistanken dreier seg om hendelser på et fengselsanlegg der palestinske fanger pågrepet på Gazastripen er blitt holdt innesperret.

Tidligere har avisa Haaretz meldt at flere soldater var pågrepet etter anklager om grov mishandling av en palestinsk fange i fengselet Sde Teiman.

Ifølge sikkerhetskilder ble den palestinske fangen sendt til sykehus med alvorlige skader i underlivet, skader som gjorde at han ikke kunne gå. Alderen og tilstanden til vedkommende er ikke kjent.

Pågripelsene skal ha ført til konfrontasjon mellom militærpolitiet og soldatene. Enkelte av soldatene nektet å komme ut av militærbasen da militærpoliti ville pågripe dem, og de barrikaderte seg angivelig i anlegget.

Det er også meldt om at soldater brukte pepperspray mot militærpolitiet, skriver Haaretz.

En soldat sier i et opptak fra pågripelsen at soldatene står sammen «mot at IDF pågriper våre medsoldater». En annen soldat sa: «Militærpolitiet kom for å pågripe oss fordi vi er ansvarlige for Nukhba-terrorister».

– Alle i Israel bør demonstrere for oss, jeg takler ikke skammen over at de pågriper meg når jeg har gitt livet mitt til dere, for landet mitt, sier soldaten.

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir omtaler pågripelsene som skammelige og anmoder IDFs stabssjefer og militærmyndighetene om å støtte soldatene og lære av fengselsvesenet.

