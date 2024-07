FBI: Trump vil la seg avhøre om attentatet

Kevin Rojek, som er sjef på FBIs kontor i Pittsburgh, sier de gjerne vil ha Trumps versjon om det som skjedde 13. juli under et valgmøte i Butler.

Han sier at avhøret er et standard avhør slik man gjør med alle ofre for en forbrytelse.

– Vi ønsker å få hans perspektiv på hva han observerte, sier Rojek.

Trump kom ikke alvorlig til skade da 20 år gamle Thomas Matthew Crooks avfyrte flere skudd mot ham mens han talte på valgmøtet.

FBI sier at de foreløpig ikke har funnet noe politisk motiv for attentatet, og at ingenting tyder på at andre var involvert.

Les også: Dagsavisen mener: Erna Solberg har tatt seg vann over hodet

Les også: USAs «spåmann» med råd til Demokratene: – Det er smart

Les også: EUs toppdiplomat boikotter Orban: – Han er barnslig