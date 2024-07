36 opposisjonspolitikere tiltalt for terrorisme i Uganda

Medlemmene av partiet Forum for demokratisk endring ble arrestert i Kenya etter at de ifølge sin advokat hadde reist til den kenyanske byen Kisumu for å delta på et seminar.

Ugandas politi hevder at de var engasjert i undergravende virksomhet som påkalte kenyansk sikkerhetspolitis interesse.

I forrige uke ble 60 mennesker pågrepet og siktet etter at de deltok i protester mot korrupsjon i Uganda, inspirert av protestene i Kenya for to uker siden.

President Yoweri Museveni, som har styrt Uganda med jernhånd i nesten 40 år, advarte demonstrantene om at de lekte med ild om de gjennomførte protestene, i strid med politiets forbud.

