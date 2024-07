Israel har angrepet Hizbollah-mål i Libanon etter Golan-angrepet

Det skjer dagen etter at et rakettangrep traff en fotballbane i den drusiske byen Majdal Shams på de israelskokkuperte Golanhøydene. Dødstallet var natt til søndag kommet opp i tolv, alle mellom 10 og 20 år gamle.

Trolig kom raketten fra Libanon. Hizbollah har avvist at gruppa står bak angrepet.

– I natt har Israels luftforsvar angrepet en rekke Hizbollah-terrormål både dypt inne på libanesisk territorium og i det sørlige Libanon, inkludert våpenlagre og terrorist-infrastruktur i områdene Chabriha, Borj El Chmali, Beqaa, Kfarkela, Rab El Thalathine, Khiam, Tayr Harfa, heter det i en melding fra det militæret, gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge admiral Daniel Hageri, talsperson for det israelske militæret (IDF), viser ekspertanalyser at angrepet mot Golanhøydene ble gjennomført med en iranskprodusert Falaq-1-rakett.

Tidligere på dagen kunngjorde Hizbollah at gruppa hadde avfyrt en slik rakett, med et israelsk militærhovedkvarter som mål.

– Høyere pris enn noensinne

I en telefonsamtale med lederen for det drusiske samfunnet i Majdal Shams sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Hizbollah skal få betale en høy pris for angrepet som drepte barna, en høyere pris enn de noensinne har betalt før.

Israels utenriksminister Israel Katz uttalte til nettstedet Axios at det nå nærmer seg fullskala krig med Hizbollah og Libanon etter lørdagens angrep, og Netanyahu avlyser resten av sitt besøk i USA for å skynde seg hjem.

– Hizbollah-angrepet i dag overskrider alle røde streker, og vår respons vil være tilsvarende, sa Katz.

IDF-talsperson Hagari har slått fast at de har etterretning som viser at Hizbollah skjøt minst 30 raketter mot Israel, blant dem raketten som traff fotballbanen. Han sier det var det dødeligste angrepet mot Israel siden Hamas-angrepet i oktober i fjor, og at de var i gang med å forberede et gjengjeldelsesangrep.

Libanons regjering, som ikke har kontroll over Hizbollah, fordømte lørdag alle voldshandlinger og angrep på sivile, som de kaller klare brudd på folkeretten, og krevde umiddelbar stans i alle krigshandlinger.

Fordømmelse

– Jeg fordømmer dagens rakettangrep mot en lekeplass i Majdal Shams på Golanhøydene, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en melding på X sent lørdag.

– Å angripe sivile er uakseptabelt og forbudt etter humanitær folkerett. Jeg ber alle parter om trappe ned en situasjon som kan lede til en storkrig på Israels nordlige front skrev han videre.

Det hvite hus opplyser at USA støtter Israels innsats for å stanse angrepene mot sin nordlige grense.

– Vår støtte til Israels sikkerhet er fast mot alle iranskstøttede terroristgrupper, inkludert libanesiske Hizbollah, uttaler en talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet.

FN ber partene roe seg

FNs spesialutsending til Libanon og FNs fredsbevarende styrke (Unifil) uttalte seg også om angrepet.

– Sivile skal til enhver tid beskyttes, heter det i meldingen spesialutsending Jeanine Hennis-Plasschaert og Unifil-sjef Aroldo Lazaro.

De to ber partene om å vise «maksimal tilbakeholdenhet» og å stanse den pågående og økte beskytningen av hverandre.

– Dette kan tenne en omfattende kamp som vil kunne oppsluke hele regionen i en katastrofe større en vi kan fatte, skriver de.

Annektert av Israel

De syriske Golanhøydene ble okkupert av Israel under krigen i 1967 og annektert i 1981. Men det internasjonale samfunnet har aldri anerkjent annekteringen.

Druserne er en arabisktalende minoritet som lever både i Israel, Syria og Libanon, og som har en religion som regnes for å være en gren av sjia-islam, men med sterke innslag fra kristendom og mystisisme. Druserne i Israel har et greit forhold til staten Israel.

Israel og Hizbollah har skutt mot hverandre nesten daglig siden krigen i Gaza startet 7. oktober, og de siste ukene er israelske flyangrep og Hizbollahs rakett- og droneangrep blitt hyppigere og har nådd lenger inn i både Libanon og Israel.

Siden oktober i fjor er over 450 mennesker drept i israelske angrep i Libanon, hvorav rundt 90 er sivile. I Israel var inntil lørdag 21 soldater og 13 sivile drept av Hizbollah, og mange frykter at situasjonen kan utvikle seg til full krig.

